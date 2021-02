VIDEO | „Näeme varsti!” Läti oligarh ja Ventspilsi peremees Aivars Lembergs mõisteti 15 aastat kestnud kohtuprotsessi järel viieks aastaks vangi

Asi, mida kohus nüüd arutas, ei ole esimene, milles Lembergs süüdistatavana figureerib. Varem on kõik kolm kohtuastet ta õigeks mõistnud niinimetatud Grīnbergsi kohtuasjas. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lembergs ametiseisundit ega lasknud riigi esindajal Ojars Grīnbergsil tegutseda Ventspilsi vabasadama juhatuses. Lembergs ütles enda kaitseks, et tollane majandusminister ja praegune peaminister Krišjānis Kariņš ei näidanud oma korralduses Grīnbergsi isikukoodi. 2011. aastal otsustas Läti ülemkohus Lembergsi kasuks ja mõistis riigilt talle välja hüvitise 7257 eurot moraalse kahju eest.

Kannatanuteks tunnistati ärimehed Valentīns Kokalis, Ainārs Gulbis ja Jūlijs Krūmiņš. Lembergs on tunnistanud, et tal on nendega erimeelsusi, aga on väitnud, et ärimehed püüavad neid lahendada peaprokuratuuri abil. Süüdistuse järgi pressis Lembergs neilt välja mitme ettevõtte aktsiaid.