Robert Kitt asub Utilitases ettevõtteid juhtima

„Meil on hea meel, et Robert on otsustanud liituda Utilitasega. Tema tugev reaalainete taust ja kogemus kriitilise infrastruktuuri käitava ettevõtte juhtimisel aitavad tal kindlasti energeetika valdkonda sujuvalt sisse elada ning muuta Utilitase teenused veelgi kättesaadavamaks," märkis Utilitase kontserni juht Priit Koit .

Robert Kitt on kogenud tippjuht, kel on pikaajaline teenistuskäik majandussektoris alates 1994. aastast. Tal on märkimisväärne kogemuste pagas ettevõtluses ja panganduses, sh on ta osalenud AS Swedbank, Eesti Pangaliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhtimises. Lisaks on Robert Kitt panustanud haridusvaldkonna arendamisse. Tal on tehnilise füüsika doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta on hiljem töötanud teaduri ja õppejõuna ning on ka praegu TalTechi nõukogu liige.