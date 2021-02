VIDEO | Kas selline võib olla meie "maski kandmise" tulevik? Eestlased leiutasid innovaatilise viirusetakistaja

üSeadme tõhusust testiti Tartus alfaviiruse peal. Tartu ülikooli katseid juhtisid viroloogiaprofessor Andres Merits ja Tartu ülikooli tehnoloogia instituudi bioohutuse tuumiklabori juhataja Liane Viru. "Testimise tulemusel inaktiveeris seade 99,4 protsenti sellest läbi juhitud alfaviiruse osakestest. Nakatumise vaatenurgast on tulemus suurepärane, sest järelejäänud viirusosakeste kontsentratsioon on niivõrd väike, et enamikel juhtudel need sihtorganismi nakatumist ei põhjusta," ütles Viru.

Respiray kaasasutaja Robert Arus rõhutab, et tegemist on maailma esimese tõhusa õhupuhastiga, mis võimaldab vabalt hingata, suhelda ja naeratada. "Seadme eesmärk on kaitsta kasutajat viiruste ja muude patogeenide eest. Samaaegselt ei tee me kompromisse kasutajamugavuselt, et seadme kasutaja saaks vabalt hingata ja teistega suhelda. Maailm elab pandeemia keskel veel määramata aja ning me loodame, et meie seade on üks samm lähemale normaalsuse taastumisele," rääkis ta.