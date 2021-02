Katana tegevjuhi Kristjan Vilosiuse sõnul tekkis mõte tuua turule uue põlvkonna tootmistarkvara, kui ta koges tootmisettevõtetesse investeerides frustratsiooni, mida põhjustas vana kooli tootmistarkvara kasutuselevõtt moodsates ettevõtetes.





Loe edasi, saamaks teada, mis täpselt on Katana; miks see on parem vanema põlvkonna tootmistarkvarast; miks Skype'i üks asutajatest ettevõttesse investeerida otsustas ning probleemidest Eesti tööjõuturul.