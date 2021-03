PRIA on läbimas suurt muutust. Talupidajatele tähendab see nii mõndagi

„See on meie suur eesmärk. Meie 53 IT-süsteemi toetavad seda tegevust. Meie toimimisele on fundamentaalse olulisusega IT-alane võimekus. Just IT-mehed ja -naised on need, kelle tööd tavaliselt ei märgata. Kui nende töö sujub. Meil on 98,3 protsenti täielik töökindlus,” toob Kallas välja. See viimane protsent maksab tema sõnul metsikult palju, isegi maailma suurte, nagu Google’i, Facebooki ja teiste jaoks.

Loomulikult on selle 21 aastaga muutunud palju, kuid Kallase sõnul seisavad väga suured muutused ees kahe järgmise aasta jooksul, enne järgmist programmiperioodi. Viimase kaheksa aasta jooksul on PRIAs pidevalt tegeletud elektroonilisele asjaajamisele üleminekuga, mille suur lõppeesmärk on, et juba taotlemise hetkel teeks tarkvaralahendused valikud, päringud ja toodaks küsimusi. Fookus on üha enam probleemide ennetamisel. Et varakult teada saada probleemsetest, ebatäpsetest või ekslikest taotlustest. Menetlusse jõuaks neist juba vaid korrektsed.

Muide, praeguseks on PRIA ise nõustanud samal moel Horvaatia, Montenegro ja Türgi makseagentuure, et neid üles ehitada. Horvaatia on juba liidu liige, Montenegro peaks sinna saama järgmisel aastal ja Türgi osas ei ole selgust, millal see juhtuda võiks. „Makseagentuur on neil olemas, kaheksakorruseline uhke majagi püsti. Nad on kursis sellega, mida ja kuidas tegema peab. Neil lihtsalt ei ole peale siseriiklike vahendite teisi vahendeid, millega põllumajandust arendada,” kommenteerib Kallas.

PRIA juhtkonnas on praegu neljast liikmest kolm, kes on seal töötanud esimesest päevast peale. See teeb kolme peale üle 75 aasta staaži. Seetõttu on ka väga hästi teada PRIA algusaeg. Ameti ehk makseagentuuri lugu algas siis, kui Eesti oli veel alles Euroopa Liidu kandidaatriik. Meid nõustas PRIA üles ehitamisel Soome makseagentuur. Nende spetsialistid käisid kohapeal, tutvustasid reegleid, protseduure ja muud olulist.

PRIA eesmärgiks on jõuda eeltäidetud taotlusteni ja see juhtub suure tõenäosusega 2023. aastal. Seda võimaldavad olemasolevad registrid ja andmekogud. „Taotleja ülesandeks on taotlus üle vaadata, kinnitada andmete õigsus ja vajutada nupule „Saada”. Me liigume jõudsalt selles suunas,” räägib Kallas.

Erandiks saab kohapeale minek



Teine oluline muutus on juba mõnda aega käinud. Need on kohapealsed kontrollkäigud. Täna on neid juba oluliselt vähem kui mõne aasta eest. PRIA piirdub tulevikus kaugseirega, satelliitandmetega. Tihe koostöö käib neil Tõravere teadlastega, kes töötavad välja tarku lahendusi.

PRIA juht lubab, et järgmisel programmiperioodil käivad kontrollid pindalatoetuste määramise puhul vaid siis kohapeal, kui olukord on tõesti keerukam. „Erandiks saab kohapeal käimine, kui veel aastaid tagasi oli erandiks mitte minemine.”

Väga oluline muudatus ootab ka investeeringumeetmeid. Praegu peab taotleja kirjeldama väga täpselt nii objekti detaile kui ka sisustust – lampe, alusmatte, aknaid ja muud. Inspektorid siis omakorda kontrollivad kõike piinliku täpsusega. Kallase sõnul käib „positiivne ja ühine nuputamine” maaeluministeeriumiga, kuidas veel sel aastal ühikuhindadele üle minna. Et laudal või toidutööstusel oleks kindel ruutmeetri hind. Teaduslikul meetodil tuletatud.

„Meie asi on vaadata tulemust. Laut on, 400 kohta on sees. Kas talumees paneb sinna kullast või plaatinast jootekraanid või tsingist panged – see on tema asi. Keskmise ruutmeetri hinnaga on saanud laut valmis ja lehmad on sees. Ei ole meie hinnata, kas need loomad seal ka õnnelikud on. Selleks on veterinaarid,” kirjeldab ameti juht.

Koostöö itaallastega toob muutuse