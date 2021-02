Luminor: pensionifondi valik sõltugu vanusest

„Endale parima investeerimisstrateegia valimine on pensioni kogumise juures väga oluline samm, kuna valiku lõpptulemus mõjutab otseselt pensioni suurust. Mida aktiivsem on strateegia ja mida suurem on aktsiate osakaal portfellis, seda suurem on ka potentsiaalne tulu. Suurem tulupotentsiaal tähendab aga ka suuremat riski," ütles Kuusk.

Kuusk lisas, et noored inimesed ei peaks kartma riskantsemaid pensionifonde. „Aeg tasakaalustab kõikumised investeeringute väärtuses, mistõttu saavad noored lubada rohkem lühiajalist riski, et potentsiaalselt pikas perspektiivis rohkem teenida. 55-aastased ja vanemad inimesed, kelle jaoks pole pensioniiga enam kaugel, ei tohiks see-eest aga ülemäära riske võtta, kuna nende jaoks on olulisem säilitada seda, mida on juba jõutud koguda. Seega mida vanem on inimene, seda konservatiivsem võiks olla ka tema investeerimisstrateegia," täpsustas ta.

Alla 45-aastased - Aktiivne Pluss pensionifond kuni 100% aktsiate osakaaluga

Aktiivne, pea täielikult aktsiate osakaaluga investeerimisstrateegia sobib inimestele, kellel on pensionile minekuni jäänud rohkem kui 20 aastat. See sobib neile, kes on valmis leppima lühiajaliselt investeeringu summa kõikumisega, et pikemaajaliselt potentsiaalselt rohkem teenida. Kuni 100% fondi paigutatud varadest võidakse investeerida aktsiaturgudele, ülejäänud ressursid suunatakse aga madalama riskiga finantsinstrumentidesse nagu valitsuste ja ettevõtete võlakirjadesse, vekslitesse, krediidiasutuste hoiustesse ja teistesse sarnastesse investeeringutesse.

45-55-aastased - Aktiivne pensionifond kuni 60% aktsiate osakaaluga

Inimesed, kellel on pensionile minekuni jäänud vähem kui 20 aastat, võivad oma riski mõnevõrra vähendada, valides aktiivse, kuid väiksema, kuni 60% aktsiate osakaaluga investeerimisstrateegia. Ka selline strateegia võib teenida pikas perspektiivis märkimisväärselt kasumit, kuid risk on veidi madalam ja investeeringu summa kõigub samuti vähem.