Teadlane õpetab: 4 nippi, kuidas poest pidulauale kvaliteetset sealiha valida

Erinevates riikides toodetud liha kvaliteet on erinev. Tarbijana ostuotsuseid tehes ja kvaliteetse liha saamist kindlustades, on oluline lugeda etiketil toodud infot. Värske, jahutatud kui ka külmutatud sea- ning lamba-, kitse-ja kodulinnuliha puhul on seadusest tulenevalt pakendil nõutud välja tuua riik, kus loom on sündinud, kasvanud ja tapetud. Sel juhul kui näiteks siga on sündinud, kasvanud ja tapetud samas riigis, siis pannakse pakendile üks päritoluriik. Näiteks tuuakse seda välja Rakvere värske sealiha pakendil nii „Päritolu: EESTI“.