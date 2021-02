Mida saab klient teha, kui taksojuht keeldub maski kandmast?

Peab ütlema, et kui me eelmisel aastal lisasime rakendusse küsimuse selle kohta, kas juhil on mask ees, siis 75% Eestis vastanutest märkis, et juht siiski kannab maski. Kuid tänu taolisele kontrollile on autojuhid muutunud veel vastutustundlikumaks: nüüd märgib 92% vastanutest, et juht kandis maski.