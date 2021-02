Kuidas orienteeruda rakenduste kirevas maailmas?

Eriti funktsionaalseks teevad mobiili kasutamise erinevad rakendused, ent nende valimine võib olla üpris keeruline, kuna iga kuu ilmub sadu uusi äppe. Näiteks ainuüksi Huawei seadmetele mõeldud rakenduste arv on viimase kümne kuu jooksul kasvanud viis korda. Kuidas orienteeruda kirevas äppide maailmas ja leida enda jaoks üles need, mida kõige rohkem vajame?

Küsimusele annab vastuse Huawei, kes oma ametlikus rakenduste poes AppGallery on kogu sisu mugavalt kategoriseerinud. Esimene valik tuleb teha kahe suurema kategooria vahel, milleks on mängud ja rakendused. Viimase valimisel jagunevad rakendused veel 17 väiksemasse kategooriasse, alustades meelelahutusest ja uudistest ning lõpetades suhtlusvõrgustike ja info otsimise tööriistadega – see muudab otsitavate rakenduste leidmise lihtsaks ka siis, kui soovite leida midagi väga spetsiifilist.

Kõige uuemad ja paremad mängud

Selle asemel, et ise tundide viisi huvipakkuvaid mänge otsida, saab lasta oma telefonis oleval rakenduste poel seda teie eest teha. AppGallery on maailma suuruselt kolmas rakenduste pood, mis mängude kategooria avamisel kuvab kasutajale kohe valiku kõige populaarsematest ja silmapaistvamatest mängudest. Samal ajal ei tehta seda valikut ainult uudsuse või allalaadimiste arvu põhjal – pakutakse ka selliseid, mida on kõige lõbusam mängida, mis varsti poodi jõuavad või mis olid selle kuu populaarseimad. Nii on tohutu mängude voog selgelt teemade kaupa jaotatud ja kasutaja saab kiirelt otsida just neid, mis sel hetkel kõige rohkem huvi pakuvad.