Livonia partnerid Rain Lõhmus ja Kaido Veske loovad järgmise fondi

Kõige levinum küsimus, mis investorid meile esimese ja teise fondi vahel esitavad on „Mis te õppinud olete?". Väga palju. Juba enne Livonia esimese fondi loomist veetsime meeskonnaga koos pikalt aega, et paika panna milliste investeeringute tegemine on meie tugevus, mis töötab Eestisse investeerides ja mis mitte.

Valdavalt oleme oma põhimõtetele kindlaks jäänud. Valime ettevõtteid mille vallutatav turg on suur. Valime ettevõtete ehitajaid, kelle suurtele unistustele ja ambitsioonikatele plaanidele saame otseselt kaasa aidata. Suuresti nendele veendumustele kindlaks jäädes oleme saanud paremini juhtida muid investeeringutega kaasnevaid riske. Ja palju on veel õppida. Eesti majanduse ülesehitus on muutumas. Tehnoloogial on olnud sellele märkimisväärne mõju. Livonia fondil on meie investorite, sealhulgas enamuse Eesti pensionifondidega, kokku lepitud paindlik investeerimismandaat. Saame teha nii enamus- kui vähemusosalusega investeeringuid, suuruses €5 kuni €15 miljonit, laias valikus sektorites, jne. Oleme tänulikud selle usalduse ja paindlikkuse eest.

Keskendunult tegutsemine

Meil on olnud palju võimalusi enda fondi strateegiat laiendada, luua uusi investeerimissuundasid. Vaatamata kohati väga huvitavatele pakkumistele ja tipus tegutsevatele inimestele oleme jäänud kindlaks valitud erakapitali investeeringute suunale. Defineerime seda enda jaoks kui ettevõtteid, mis on kasvavad, raha teenivad ja pika operatiivse ajalooga. Vahel teeme erandeid.

Antud investeerimisvõimaluste turg on meie jaoks väga lai ja erakapitali fondi institutsionaalne edu on turul veel tõestamata. Meie oleme selle järgmine generatsioon. Täna on Eestis endiselt väga suured ettevõtete rahastamise vaakumid. Meie partner Rain Lõhmus osales kohaliku panganduse- ja pensionisüsteemi loomise juures. Mõlemad sektorid arenesid ja neid saatis edu. Livonia kindel usk on, et sarnane resultaat on samuti oluline ning võimalik saavutada kohalikul investeerimismaastikul.

Roheline lubadus