Digihiiud ja Austraalia jõudsid kokkuleppele

Austraalia valitsuse esindaja sõnul muudeti seaduseelnõu läbipaistvamaks, vahendab Financial Times. Näiteks võetakse nüüd arvesse asjaolu, kas digihiiud on püüdnud kirjastustega kokkuleppele jõuda. Kui nad on vähemalt kaks kuud heas usus läbirääkimisi pidanud, kuid lepinguni pole jõutud, siis neid trahvida ei saa.