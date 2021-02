Anarhia poes ja apteegis: pooled toidulisandid ei vasta lubatule ja müügil kapslid, mis tervisele ohtlikud

“Maailmas on neid uuringuid tehtud, üle poolte toidulisanditest väga selgelt ei vasta sellele, mis seal peal kirjas on,” on toidulisandite maaletooja Priit Rebane tänases “Laseris” skeptiline.

“Ükski uuring ei näita, et näiteks D-vitamiini võtmine aitab olla tervem,” sõnab perearst Marta Velgan. Velgani sõnul aitab D-vitamiini lisaks võtmise müüdile kaasa ka see, et Eestis on selle analüüsi normväärtus liiga kõrgele.