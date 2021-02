Suur panus Eesti tervishoiusüsteemi arendamisse tõi Rainar Aamiseppale ordeni: ma ei osanud seda oodata

„Sain tund aega tagasi informatsiooni teenetemärgi saamise kohta," lausus Synlab Eesti juhatuse liige Rainar Aamisepp. „Olin alguses täiesti sõnatu. See on kõrge tunnustus. Ma ei osanud seda oodata. Olen rõõmus ja tänulik."

Ta on andnud suure panuse Eesti tervishoiusüsteemi arengusse, käivitades Eesti suurima laborianalüüse pakkuva ettevõtte. Ta oli Covid-19 kriisi alguses testimise eestvedaja ja korraldaja, seisab teenetemärgi kavalderide seletuskirjas.

Kuigi koroona algusest on palju aega möödunud, on see veel jätkuvalt tähelepanu keskmes.