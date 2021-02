Ülevaade. Mida eestlased vabariigi aastapäeval poest ostavad?

Rimi avalike suhete juht Katrin Bast kinnitas, et vabariigi sünnipäeval on alati hästi kaubaks läinud kilu ja kalamari. Samuti lisas ta, et ostetakse rohkem torte ja kooke, mõned neist on koguni spetsiaalselt lipuvärvides kujundatud. "Kindlasti ei puudu laualt ka pudel head vahuveini. Varem on samuti palju ostetud kodumaisete tootjate kommikarpe ning lilli, mis sobiks hästi külakostiks. Sel aastal külla ilmselt minnakse vähem, aga endale silmailuks võib ju ikka muretseda," lisas ta.