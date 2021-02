FOTOD | Ajaloolisele krundile tulev suurarendus sai linnalt rohelise tule

Abilinnapea rõhutas, et kvartalile uue elu andmise juures on peetud oluliseks säilitada võimalikult palju ajaloolist hõngu ning seepärast saavad uue elu ka olemasolevad Volta tehase ajaloolised hooned, mida rekonstrueeritakse ja laiendatakse. „Lisaks ehitatakse alale uued korterelamud ja ärihooned. Arvestatud on olemasolevat ning kavandatavat infrastruktuuri nii, et kvartali äärealadele tänavate äärde on paigutatud rohkem äri- ja kaubandust ning keskele on organiseeritud privaatsem elukeskkond koos korterelamute ja avaliku kasutusega pargialaga. Parklad on viidud maa alla, et vähendada hoonete vahel toimuvat liiklust. Volta kvartali ja lähiümbruskonna elanikele kavandatakse uus lokaalne kaubanduskeskus ning luuakse uusi töökohti kavandatavates büroohoonetes. Terviklikuks muudavad elukeskkonna pargialad, mängu- ja spordiväljakud ning rajatav lastehoid ja lasteaed," sõnas Novikov.