Mis on kerkivate kütusehindade taga ja kas hinnatõus jätkub?

Hinnatõusu taga on Vahi sõnul kaks aspekti. "Üks on seotud koroonakriisiga. Vaktsiinid on jõudnud turule ja globaalne nõudlus on kasvanud. Teine põhjus peitub viimasel Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni kohtumisel (OPEC). Seal esines Saudi Araabia avaldusega, et nad vabatahtlikult kärbivad nafta tootmist ühe miljoni barelli võrra. Nende poolne lüke on suuresti käivitanud hindade tõusu ja hetkel me näeme nende otsuse vilju."