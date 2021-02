Piirangud tulemas. Valitsus kaalub väidetavalt taas kaubanduskeskuste sulgemist. Liit üllatunud

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil sellistest plaanidest ei tea ning loodab, et neid enne otsuse tegemist siiski kaasatakse.

„Kuulen seda teilt esimest korda. Meiega ei ole keegi rääkinud. Me ei ole seda võimalust liidus ka arutanud, sest isegi juttu ei ole olnud, et see võiks valitsuse lauale jõuda," alustab Peil.

Mida selline otsus aga kaasa tooks? Peil tõdeb eelmist aastat vaadates, et aprillis toimus keskustes väga järk kukkumine, ka maikuus oli tunda langust. Oli väga dramaatiline aeg.

„Kui juhtuks sama, siis teravalt tuleks esile ebavõrdse kohtlemise teema. Kui sul on juuksurisalong eraldi hoones, siis saad selle lahti hoida, aga kui on keskuses, siis pead selle sulgema. Kõik mitte keskuses asuvad kauplused ja teenusepakkujad võidaksid. Keskuste rentnikel käibed kaovad," selgitab Peil võimalikku stsenaariumi. Sama teema oli kuum ka eelmisel kevadel.

Toetusskeem läks nässu

Eelmisel aastal määras valitsus keskuste toetamiseks renditoetuse. Nele Peil naerab selle peale ja ütleb, et neljast miljonist maksti välja vaid miljon, mis oli piisake meres. Nad on korduvalt liidu poolt öelnud, et seda meedet pikendataks, aga kolm miljonit suunati hoopis turismisektorile.

Põhjuseks, miks raha nii palju kätte jäi, ei olnud mitte see, et kannatada saanuid olnuks vähe.Vastupidi. Tingimused said hoopis liiga ranged. Kui liit ütles, et neid peaks muutma, siis vastati neile, et selleks peaks uuesti Euroopa Liidult luba küsima ning see võtaks aega. „Sisuliselt ei läinud see meede töössegi. Miljon eurot on väga väike summa," ütleb Peil tagantjärele.

Kaalutud on wifi välja lülitamist

Kaupmeeste liidu juht oleks üllatunud, kui uus valitsus teeks keskuste sulgemise otsuse ilma eelhoiatuseta. Varem on pidevalt räägitud peaministri ja ametnikega. Konsultatsioonid on alati käinud. „Loodan, et kui see teema tõesti laual on, siis see jõuab enne otsuse tegemist ka meieni."