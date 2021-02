Admiral Markets vaidlustab finantsinspektsiooni trahviotsuse: nad ei arvesta asja keerukust

Finantsinspektsioonil sõnul ei ole Admiral Markets AS pärast toornafta hindade märkimisväärset langust aprillis 2020 käitunud täielikult vastavalt väärtpaberituru seadusele. Admiral Markets AS on otsustanud esitada apellatsiooni kohtusse ja otsuse vaidlustada, kuna järelevalveasutuse otsuse põhjendused ei ole täies mahus mõistetavad. Samuti ei ole ettevõtte hinnangul otsuses asja keerukust tervikuna arvesse võetud ja otsuse tegemisel ei ole arvestatud esinenud enneolematute turuspetsiifiliste asjaoludega.

Admiral Markets AS kinnitab, et on alati tegutsenud oma klientide huvides ja on veendunud, et hoolimata Finantsinspektsiooni otsuses avaldatud hinnangutest toimiti vastavalt regulatiivsele õiguslikule raamistikule ebatavaliste asjaolude korral.

2020. aasta aprillis toimus esimest korda erakordne sündmus, mis mõjutas ülemaailmseid finantsturge. Selle tulemusel oli futuurnafta hind ülemaailmsetel finantsturgudel esimest korda ajaloos negatiivne, mis sundis kõiki turuosalisi koheselt tegutsema. Kunagi varem polnud säärast olukorda esinenud.

Admiral Markets AS kinnitab, et ettevõte tegutses oma klientide huvides ja tagas, et nad saaksid jätkata kauplemist ülemaailmsetel finantsturgudel hoolimata enneolematutest oludest üldises kauplemiskeskkonnas. „Riskijuhtimine on osa meie valdkonna põhiolemusest. See on tõestus meie ülimast pühendumusest klientidele, et otsustasime raskema valiku kasuks, samal ajal, kui meie konkurendid läksid kergema vastupanu teed ja sulgesid kauplemise," märkis Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov.