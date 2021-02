Pärnus sai nurgakivi ajaloo kalleim kortermaja

Pärnu ajaloolisse rannarajooni Mere puiesteele kerkib kaks luksuslikku, suurte korteritega villat. "Pärnus asukoht enam erilisemaks minna ei saa," iseloomustas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing valmivaid Rannapargi villasid. "Need on parima asukohaga ja ilmselt ka ajaloo kalleimad korterid Pärnus."

Saksingu kinnitusel seab ajalooline rannapiirkond arendusele väga suured nõudmised. "Soodsaid ja väga kvaliteetseid kodusid on Pärnusse kerkinud päris palju, aga ajaloolisse rannarajooni sobib vaid igas mõttes parim," rõhutas ta. "Rannapargi villade loojateks on parimad arhitektid ja ehitajad, kasutatakse isegi rannarajoonis 1930ndatel pruugitud ehitusmeetodeid."

Nii valatakse betoonmajad sama tehnikaga, mida kasutati näiteks Pärnu ranna nn "Seene" ja rannahoone rajamisel, mis jätab välispinnale puitlaudise mustri. Ühe autori, arhitekt Paulina Pähna sõnul jäi mitmete katsetuste järel sõelale ümbritsevast keskkonnast enim lugupidav lahendus, kus uue hoone maht ja väliskuju järgivad samal kohal seisnud ajaloolist puitmaja. "Oma viilkatuste ja liigendatusega sobitub ta ümbritsevasse keskkonda," selgitas Pähna. "Samas kõneleb hoone vormikeel selgelt uuest ajastust ning võtab viimast tänapäevastest ehitusmaterjalidest - betoonist, klaasisist ja metallist, mis on nii eksterjööris kui interjööris julgelt nähtaval."

Rannapargi villad on loonud tunnustatud Arhitektuuribüroo JVR, kes on muu hulgas näiteks ka kommunismiohvrite memoriaali ja Narva linnuse rekonstrueerimisprojekti autor. Arendajaks on Morten Grupp OÜ, ehitab Vilcon Ehitus OÜ.