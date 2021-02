GRAAFIK | Keskmine palk aasta peale iseseisvuse taastamist oli uskumatult väike

Tarbijahinnaindeksit hakati Eestis pidama 1997. aastast, mis võeti ka baasaastaks. See tähendab, et sisuliselt tuleb hindade suurenemise kordaja saamiseks jagada näiteks 2021. aasta tarbijahinnaindeks sajaga. Sellest tehtest johtub, et võrreldes 1997. aastaga on hinnad Eestis tõusnud umbkaudu 2,14 korda.