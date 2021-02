Kooselu lõpp Eesti moodi: naine saab lapsed, mehele jääb vara

Supremia advokaadibüroo perekonnaõiguse ekspert Helen Batista on näinud hulga naisi, kes lootsid, et vabaabielus lapsi kasvatades ja majapidamise eest hoolitsedes on neil kooselu lõppedes õigus varale, mille mees on samal ajal vabalt töötades enda nimele kooselu ajal kogunud. Nad on väga pettunud, kui selgub, et see nii pole. „Vahel näib tõesti, et süsteem neid ei toeta," lisas ta.