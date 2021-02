Veider lugu. Teiste seas Coca-Cola Plazat ostev mees alles hakkab raha otsima: üks hetk hakkan neid läbi helistama

Esmaspäeval teataski MM Grupp, et loobub Forum Cinemase Eesti kinodest. Forumi kinod Eestis müüakse nüüd hoopis Forum Cinemas tegevjuhile Kristjan Kongole. Kinojuhi sõnul ostab ta esialgu 51 protsenti kinoketist ja hiljem veel 49 protsenti.

"Minu tehing ostmisele on vormistatud 100 protsendi peale, idee on kinod välja osta pika aja peale. Mul on selleks aega rohkem kui aasta, raha koguda," lausus Kongo.