Levinud maski ei saa usaldada: tootja lubatud 99% kahaneb laboritestiga 15% peale

Eesti apteekides müüakse kohaliku tootja Softcomi tekstiilmaske, mille pakendil on kirjas: viiruse filtreerimismäär on 99%. Delovõje Vedomosti (DV) tellitud testid näitavad, et maskide tõhusus on mitu korda väiksem. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on algatanud ettevõtte suhtes uurimise, kuid nad ei plaani veel märgistust muuta.