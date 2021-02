Tallink sai läinud aastal erakordselt suure kahjumi: ettevõte kaotas 108,3 miljonit

Kõige suuremateks kriisiaasta väljakutseteks olid ettevõttele töötajaskonnaga seotud küsimused. Tulenevalt äritegevuse mahtude märgatavast vähenemisest ja kriitilisest vajadusest tuua ettevõtte tulud ja kulud vastavusse, oli kontsern sunnitud aasta jooksul läbi viima mitmeid personaliprotsesse, sealhulgas töötajate sundpuhkused, ajutised tööaja- ja palgakärped ja kollektiivkoondamised. Mitmete kontserni tegevusriikides läbiviidud protsesside tulemusena vähenes kontserni töötajate arv aasta lõikes kontserniüleselt 7240 töötajalt 2019. aasta lõpus 4237 töötajale 2020. aasta lõpuks (kellest umbes 400 on käesoleval ajal vanemapuhkusel).

"Viimase 12 kuu jooksul on iga Tallink Grupi töötaja tohutult pingutanud, et piirata ja vähendada ettevõtte kulusid, luua ja leida alternatiivseid müügitulu teenimise võimalusi, mis kompenseeriks meie põhitegevuse märgatavat vähenemist, kindlustada likviidsust ja luua puhvreid, et püsiksime ettevõttena piisavalt heas seisus ja oleksime koheselt valmis taastama meie põhitegevusi niipea kui viiruse olukorra paranemine seda võimaldab," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.