Redditi kauplemishullus viis GameStopi finantsjuhi tagasiastumiseni

Bell sai GameStopi finantsjuhiks 2019. aasta juunis. Sel aastal tunnistas ettevõtte tegevjuht, et GamesStop oli "raskendatud olukorras" - see kannatas müügi languse all ja kavatses sulgeda umbes 200 kauplust. Kuigi suurem videomängutööstus on kasvanud, on füüsilised mängud, mis on üks GameStopi alustalasid, muutunud vähem populaarseks.