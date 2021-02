Redditi kauplemishullus viis GameStopi finantsjuhi tagasiastumiseni

Ettevõte teatas teisipäeval, et selle asepresident ja finantsdirektor Jim Bell loobub oma rollist 26. märtsil. GameStop (GME) on hakanud otsima uut finantsjuhti, kelle võimalused ja kvalifikatsioon aitaks GameStopi ümberkujundamist kiirendada, vihjates ettevõtte jõupingutustele suunata fookus füüsiliselt veebipõhisele jaemüügile.

Teade ilmus umbes kuu aega pärast seda, kui Redditi lehe WallStreetBetsilt hoogu saanud kauplemishullus põhjustas GameStopi aktsiates tohutu tõusu - ja hiljem ka languse. Aasta algusest 27. jaanuarini, kui aktsia lõpetas börsipäeva 347,51 dollariga, kasvasid nende aktsiad kokku ligi 1915%. GameStopi aktsiaga kauplemine maksab nüüd umbes 45 dollarit, mis on suur langus, kuid siiski kõrgem positsioon kui selle aasta alguses.

Selline ilming pakkus GameStopile tohutut reklaami, pälvides kõigi tähelepanu Valgest Majast ja Janet Yellenist, kes on Ameerika Ühendriikide riigikassa sekretär, kuni miljardärideni nagu Mark Cuban ja Elon Musk, rääkimata kogu internetist. Samuti tekitas see küsimusi GameStopi tuleviku kohta, sest lühikesteks müüjad (laenatud aktsiate müüjad, kelle tegutsemine sisaldab palju riskitegevust - M.K), kes uskusid, et võitleva jaemüüja varandus langeb kaugemale, olid vastandunud jaekaupmeestele, kes uskusid, et ettevõtet alahinnatakse.

Bell sai GameStopi finantsjuhiks 2019. aasta juunis. Sel aastal tunnistas ettevõtte tegevjuht, et GamesStop oli "raskendatud olukorras" - see kannatas müügi languse all ja kavatses sulgeda umbes 200 kauplust. Kuigi suurem videomängutööstus on kasvanud, on füüsilised mängud, mis on üks GameStopi alustalasid, muutunud vähem populaarseks.

Pandeemia saabudes olukord läks palju hullemaks. Septembris teatas ettevõte, et kavatseb aasta lõpuks kogu maailmas sulgeda 400-450 kauplust, mis on umbes 100 rohkem kui mullu märtsis algselt prognoositi. Ja kolme kuu jooksul, mis lõppes 31. oktoobril, mil oli ettevõtte viimane kvartali aruanne, teenis see 18,8 miljoni dollari suuruse puhaskahjumi.