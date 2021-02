Eesti moemajad ja rõivatööstus. Mitu erinevat kriisiga kohanemise mudelit, üks ühine joon

Seda, et traditsioonilisel rõivatööstusel, mis ise ka oma toodangut müüb, oli Eestis raske juba enne praegust kriisi, näitas ilmekalt juba mitme siinse nimeka rõivafirma 2019. aasta otsus oma õmblustsehhidest loobuda ja minna allhanke teed. Sellest hoolimata osalevad nad endiselt rõivaäris aktiivselt.

Kutsekoja värske uuring, mis vaatles, kuidas on koroonapandeemiast tulenev kriis mõjutanud eri sektoreid ja nende tööjõuvajadust, tõi esile, et kriisi mõjul võib Eesti rõivatööstus järgmise kümne aasta jooksul hääbuda senistest prognoosidest veelgi kiiremini ja ulatuslikumalt.

Uurisime, mis on viimasel aastal Eesti moemajades ja rõivatööstuses toimunud ning kuidas on kriisiga kohanetud. Kuigi aasta on olnud raske, ei kõlanud kellegi jutust allaandmise noote, pigem on olukord sundinud ettevõtteid end leidlikult mobiliseerima.