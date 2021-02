Raske aasta on näidanud, mis puust on Eesti moemajad ja rõivatööstus tegelikult

Tallinn Dollsi juhi Mari Martini (keskel roosas mantlis) sõnul mõjus see, et president Kersti Kaljulaid jaanuaris nende uut tootmishoonet vaatamas käis, ka ettevõtte töötajale motiveerivalt. „Just see, et ta leidis aega tulla tootmisse,” põhjendas Martin.

Foto: Henri-Kristian Kirsip