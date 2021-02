Läti oligarhi Lembergsi pojalt võidakse konfiskeerida kaubanduskeskus ja üle 100 miljoni euro

Riia ringkonnakohus otsustas 22. veebruaril konfiskeerida Anrī Lembergsilt kinnisvaraomandid ja kaubanduskeskuse Tobago Ventspilsis, millesse uurijate sõnul on paigutatud ebaseaduslikul teel saadud raha. Samuti kuuluvad konfiskeerimisele ettevõtete Barlette Investment Corporation, Selda Resources Inc ja Gradale Business Corp varad 85 miljoni euro väärtuses, mis on ettevõtete pangakontodel Luksemburgi pangas V.P.Bank, vahendab Läti Delfi.