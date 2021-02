Pubiketi juhi sõnul pole uued piirangud katastroof, kuid plaanitud värbamine jääb ära

Vahe sõnul on seni umbes pool nende käibest tulnud peale kuut õhtul. Uued piirangud tähendavad, et peale tööpäeva lõppu inimesed enam sööma ning aega veetma tulla ei saa. Vahe räägib, et enne tänast uudist oli neil plaanis lähiajal tööjõudu juurde palgata, kuid nüüd seda ilmselgelt enam ei tehta.

Küll aga ei näe ta, et tekiks vajadus suures ulatuses töötajate arvu kärpida. Vahe ütleb, et suuremad koondamised on juba ammu ära tehtud ning nüüd võib pigem rääkida olemasolevate töötajate graafikute muutmisest ning võimalik, et ka töötundide vähenemisest.

Erilisi toetusmeetmeid Vahe tulemas ei näe, sest seni pole keegi ulatuslikumalt toitlustussektorit toetanud. Samas arvab ta, et tuleb olla lootusrikas: “palju hullemaks enam minna ei saa, siit saab olukord ainult paraneda.” Vahe ütleb, et ehk võiks piisava arvu inimeste vaktsineeritud saamisega olukord mõne aja pärast normaliseeruda.

Esimene koroonalaine olevat toitlustussektorile olnud palju karmim kui praegune. Tol korral tulid piirangud ning sulgemised järsu hoobina, kuid nüüd ollakse Vahe sõnul ettevõtetes kõige hullemad stsenaariumid juba läbi arutatud. Seetõttu ollakse kehvadeks olukordadeks paremini valmis ning saadakse kriisis edukamalt hakkama.

Küll aga näeb ta probleemi inimeste harjumuste võimalikus muutumises. Vahe seletab, et Inglismaal, kus piirangud on olnud Eestist karmimad ning pikaajalisemad, on elanike harjumused selgelt muutunud. Nad söövad, joovad ning pidutsevad rohkem kodus kui enne pandeemia algust. Kui Eestis ilmneks sarnane trend, siis see aeglustaks kogu sektori kriisijärgset taastumist.

Samuti kinnitab Vahe, et nad järgivad ka 50 protsendi täituvuse piirangut. Kõikides St. Patrick’si keti pubides on teada, kui palju kliente võib korraga seal viibida. Kui arv on täis, siis öeldaksegi saabujatele, et hetkel vabu kohti ei ole. Samuti on külastajad hajutatud - osade laudade peal on sinna istumist takistavad reserveeringusildid.