Peaminister Kallas ettevõtjatele: lootus on, et jõuame lähiajal toetuste osas kokkuleppele

Kallas ütles, et juba täna arutati märtsi lõpuni kehtivate piirangute toetuste poolt. „Jätkame pealelõunal neid arutelusid. Üldine põhimõte on see, et need sektorid, mis lähevad täiesti kinni, need peaksid saama meetme. Hästi on seni töötanud tööturu toetus. Täna on mõistlik arutada juba kogupaketti," viitab Kallas sellele, et nüüd tehakse toetused nii käesolevat nädalat kui kogu märtsi silmas pidada. Tõenäoliselt lahendatakse probleem niisiis taas Töötukassa abil.