Suure sushirestoranide keti omanik: uued piirangud võetakse meie riigis vastu iga nädal. Raske öelda, mis saab edasi

Aleksei Smelov, kes on MySushi restoranide üks omanikest, räägib, et igal juhul mõjutavad ettevõtet kõik piirangud. Nende tooted on take-away kõlbulikud, kuid mõju on olemas. Neil on mitu kohta, mis asuvad suurtes kaubanduskeskustes, kus inimesed neid külastavad. Juba praegu on nii külastuste arv kui ka kasum languses.

„Me oleme seaduskuulelikult juba ennegi täitnud 50% täituvusreeglit, kuid praegused piirangud mõjutavad kindlasti näiteks ka meie Mere puiesteel asuvat restorani. See on see koht, kuhu tullakse nii lõunal kui ka õhtul, eriti nädalavahetusel. Püüame taaskord teha kõik endast oleneva, et võimalikult väheste kaotustega ümber lülituda kiirele take-away süsteemile," kommenteeris Smelov.

Kuivõrd kompenseerib kaasaostmine klientide koha peal söömist?