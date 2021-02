Suure sushirestoranide keti omanik: uued piirangud võetakse meie riigis vastu iga nädal. Raske öelda, mis saab edasi

Aleksei Smelov, kes on MySushi restoranide üks omanikest, räägib, et igal juhul mõjutavad ettevõtet kõik piirangud. Nende tooted on take-away kõlbulikud, kuid mõju on olemas. Neil on mitu kohta, mis asuvad suurtes kaubanduskeskustes, kus inimesed neid külastavad. Juba praegu on nii külastuste arv kui ka kasum languses.

„Me oleme seaduskuulelikult juba ennegi täitnud 50% täituvusreeglit, kuid praegused piirangud mõjutavad kindlasti näiteks ka meie Mere puiesteel asuvat restorani. See on see koht, kuhu tullakse nii lõunal kui ka õhtul, eriti nädalavahetusel. Püüame taaskord teha kõik endast oleneva, et võimalikult väheste kaotustega ümber lülituda kiirele take-away süsteemile," kommenteeris Smelov.

Kuivõrd kompenseerib kaasaostmine klientide koha peal söömist?

"Ma ütleks selle kohta nii, et need on siiski erinevad inimesed, tegu on täiesti erineva külaliste segmendiga. Need, kes tulevad koha peale sööma, tulevad selleks, et saada emotsiooni, nautida interjööri, vastavat õhkkonda ja neid ei saa võrrelda inimestega, kes tellivad toitu kaasa. Ma olen kindel, et kõik avaliku toitlustuse asutused on kaotanud väga palju vaatamata sellele, kas neil on neil toidu kaasaostmise võimalus või mitte. Inimene siiski tuleb restorani mitte ainult toidu, vaid ka elava suhtluse ja koha enda nautimise pärast," arutleb Smelov.

Ta lisab, et nad püüavad teha kõik, et hoida töökohad alles. Smelov ei osanud öelda, kas tuleb koondamisi või mitte. "Eriti piirangutega, mis muutuvad kord nädalas," sõnab sushi restoraniketi omanik. Ta täiendab, et kui piirangud siiski jäävad kella 18 peale, siis on veel võimalus töökohad alles jätta, eriti mis puudutab klienditeenindajaid. Kui aga võetakse vastu eelmise kevadega sarnanevad piirangud, siis on arusaadav, et kõne alla võib tulla ka töötajate arvu vähendamine.

"Viimane kord oli taoline otsus vastu võetud eelmisel kevadel, mis tõi kahjuks kaasa paljude töökohtade kaotamise. Suvest kuni praeguse hetkeni on olukord õnneks stabiliseerunud, kuid mis saab edasi, on praeguseid olusid arvesse võttes juba raske öelda," on Smelov mures.