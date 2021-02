8 soovitust isikukaitsevahendite varumiseks koroonaajal

" Paljud ettevõtted lähevad alt sellega, et hüppavad ühe isikukaitsevahendite pakkuja juurest teise juurde, lootuses saada lühemat tarneaega või paremat hinda. Enamus juhtudel ei vii see loodetud tulemuseni, sest turul liigub palju õnnekütte, kelle toodete kvaliteet jääb alla igasugust arvestust," kirjeldas Sepp. Tema sõnul tasub pigem teha koostööd ühe teada-tuntud tegijaga ning sõlmida temaga pikemaajalised lepingud.

Põhjus on Sepa arvates selles, et maskide, kinnaste, kitlite ja muu transportimisel Kagu-Aasiast ja Hiinast võib endiselt ette tulla hilinemisi, isegi katkestusi. "Seetõttu aitab paarikuuline puhver vältida olukorda, kus isikukaitsevahendid saavad ootamatult otsa ja olulise teenuse osutamine klientidele või partneritele jääb katki." Kui ette varumiseks puuduvad rahalised vahendid või koht, kus isikukaitsevahendeid hoida, tasub alati oma tarnijaga läbi rääkida. "Näiteks võib tarnija pakkuda kliendile võimalust, et ta broneerib omale paarikuulise varu ja ostab selle järk-järgult välja," lisas ta.

Isikukaitsevahendite kättesaadavus olgu prioriteetne mure

"Kui enne koroonakriisi oli maskide, kinnaste, kitlite ja teiste isikukaitsevahendite varumine ettevõtete jaoks kuskil kuuenda-seitsmenda järgu mure, siis mullu kevadel tõusis see kiiresti põhiliseks mureks," möönab Sepp. "Suvel ja sügisel langes see murede edetabelis taas allapoole, aga mõistlik oleks see paigutada kestvalt murede esikolmikusse. See aitab tagada stabiilse isikukaitsevahendite kättesaadavuse ja vältida olukordi, kus laos haigutab tühjus, aga hinnad on taevasse kerkinud," lisas ta.

Isikukaitsevahendite eelarve peaks koroonaajal olema tavalisest 10-20 protsenti suurem

"Oletame, et kui keskmisel tööstusfirmal kulus aasta tagasi isikukaitsevahendite peale 4000 eurot kuus, siis nüüd võiks planeerida umbes 4800 eurot," Sepa sõnul on lihtsaks põhjuseks see, et maske, kindaid ja muid vahendeid kasutatakse koroonaperioodil mahuliselt lihtsalt kõvasti rohkem.

Tundmatuid koostööpartnereid tuleks pigem vältida