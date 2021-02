Pärnits: kaubanduskeskuste lahti jätmine oli õige otsus. Palun tulge kaubanduskeskustesse maskiga!

„Väljastpoolt ei pruugita aru saada näiteks kaubanduskeskuste ventilatsioonisüsteemi headusest, sest viirus levib peamiselt piiskadena," rääkis Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits. „Selliseid hooneid on Eestis vähe, kus ventilatsioon on parem kui kaubanduskeskustes. Olukord pole nii hull, kui kaubanduskeskustes ei toimu kogunemisi. Lubasime, et püüame vältida rahvakogunemiste teket."

Selleks piiravad kaubanduskeskused Wi-Fi levikut ja viivad minema pingid, kus noortejõukudel koguneda meeldib.

„Ma arvan, et valitsus tegi väga mõistliku kompromissi," rääkis ta. „Me saame jätta ärid lahti. Seetõttu ei pea võib-olla valitsus meie sektorile nii väga kompensatsiooni maksma. Inimesed saavad liikuda. Võrreldes läinud kevadega on inimestel piirangutest väga suur väsimus. Eestis on elatud väga palju leebemate meetmetega kui mujal Euroopas. Peame kõik pingutama selle nimel, et meil midagi sellist ei juhtuks."