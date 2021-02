Pärnits: kaubanduskeskuste lahti jätmine oli õige otsus. Palun tulge kaubanduskeskustesse maskiga!

„Väljastpoolt ei pruugita aru saada, et näiteks kaubanduskesksuste ventilatsioonisüsteemi headusest, sest viirus levib peamiselt piiskadena," rääkis Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits. „Selliseid hooneid on Eestis vähe, kus ventilatsioon on parem kui kaubanduskeskustes. Olukord pole nii hull, kui kaubanduskeskustes ei toimu rahva kogunemisi. Lubasime, et püüame vältida rahvakogunemiste teket."

Selleks piiravad kaubanduskeskused Wifi levikut ja viivad minema pingid, kus noortejõukudel meeldib kogunenda.

„Ma arvan, et valitsus tegi väga mõistliku kompromissi," rääkis ta. „Me saame jätta ärid lahti. Seetõttu ei pea võib-olla valitsus meie sektorile nii väga kompensatsiooni maksma. Inimesed saavad liikuda. Võrreldes läinud kevadega on inimestel väga suur väsimus piirangutest. Eestis on elatud väga palju leebemate meetmetega kui mujal Euroopas. Peame kõik pingutama selle nimel, et meil midagi sellist ei juhtuks."

Ta märkis, et kahju on kinodest ja kultuuriasutustest, mis kinni pannakse. Ka need olid tema hinnangul ohutud kohad, kus kanti makse ja saalid polnud täis.

Et restoranid tuleb sulgeda kell 18, väga palju kaubanduskeskuste tegevust ei mõjuta. Pärnitsa sõnul pole seetõttu põhjust kaubanduskeskust lühemat aega lahti hoida.

„Kaubanduskeskuste söögikohad teevad rohkem oma käibeid rohkem keskpäeva paiku ära," lausus ta. „Eks mingi mõju sellel on, mistõttu peame hakkama restoranidest rentnikega läbirääkima meiepoolsete soodustuste osas."

Kõige tõhusam reguleerija on inimeste hirm

Kaubanduskeskuste külastatavust mõjutab rohkem inimeste hirm, mis tekib suurte koroonasse nakatunute numbrite nägemises.

„Inimesed hakkavad pelgama väljas käimist," rääkis ta. „Inimesed ise reguleerivad oma käitumist. Ka need, kes muidu seda ei teeks. Osa inimeste käitumist ei mõjuta mitte miski."

Kaubanduskeskuste külastavuse kukkumine on aastaga 20-30 protsenti.

Tõelise leevenduse toob alles laialdane vaktsineerimine, piirangud aitavad vaid ülekuumenenud tervishoiusüsteemi maha jahutada, seletas ta.

„Ma tahan väga inimestele südamele panna, et maske tuleks kanda," ütles ta. „See on ühine solidaarsuse näitamine viiruse vastases võitluses. Kui tulete kaubanduskeskustesse, palun pange maskid ette."