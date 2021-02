1. aprillist tuleb "tühja kasseti maksu" tasuda palju enamatelt seadmetelt, muuhulgas ka arvutitelt ning nutitelefonidelt

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on kogutava hüvitise eesmärk kompenseerida õiguste omajatele kahju, mis on neile tekkinud seetõttu, et nende teoseid võimaldatakse isiklikul eesmärgil loata reprodutseerida. „Tasu määrade kokkuleppimisel on arvesse võetud nii muutunud tarbimistrende, voogedastusteenuste populaarust kuid ka tõsiasja, mida kinnitavad uuringud, et koopiad endiselt tehakse,“ sõnas Lauri.