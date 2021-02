Endine Sotsiaaldemokraatide peasekretär ja Keskerakonna meediajuht lõid oma valitsussuhete büroo

Nii Pukk kui ka Länts mõlemad töötasid Miltton New Nordicus, mis on valitsussuhetes ja strateegilises kommunikatsioonis Eesti juhtivagentuur, kuni otsustasid ühise jõuga luua oma isikliku valitsussuhete büroo.

Taavi Pukk oli aastaid tagasi tegev ka Keskerakonnas pressiesindaja ametis ning teda oli tihti näha Edgar Savisaare seltsis. Samuti keskerakondlane oli 2 aastat Tallinna TV juhi positsioonil.

Pukk kommenteerib, et uue büroo tegevussuundadeks saab olema valitsussuhete alane nõustamine, poliitilise keskkonna ja regulatsioonide mõju analüüside pakkumine ning strateegiline ärinõustamine.

"Küll aga näeme, et Eesti turul on nõudlus poliitilise ja kogemuspõhise teadmise osas, mida suudab sellele süvitsi keskenduv meeskond paindlikumalt pakkuda," seletab Pukk, miks nad otsustasid oma büroo luua.

"Eks 'asi läks selleni' nagu tõenäoliselt paljudel sarnastel juhtudel - asjaolud langesid kokku. Taavi ja mina, olles kumbki eraldi jõudnud teelahkmele, mõistsime, et ühiselt tegutsedes võiks tekkida vastastikune sünergia. Rahvatarkuski ütleb, et kaks pead on ikka kaks pead," lisab sotside endine peasekretär Randel Länts.

Ka Länts arvab, et nende bürool on võimalus Eesti poliitilise maastiku jaoks palju ära teha: "Varasem kogemus poliitikas loob võimaluse ühiskondlikke protsesside mõistmisel ja mõtestamisel, mis võib samuti olla väärtuseks."

Värsked ettevõtjad jagavad, et hetkel on nad kahekesi, aga ambitsioon on ettevõttena kasvada ja nende teekonnal kaasata pädevaid inimesi. Kuid äripartnerid ei kiirusta sellega ja soovivad seda teha kaalutletult ja kiirustamata. "Küll aga etteruttavalt võib öelda, et märtsis liitub meiega Sirli Peepson, kel on pikaajaline kogemus kommunikastiooni ja vastutustundlikku ettevõtluse valdkonnas," täiendab Länts. (Sirli Peepson oli varasemalt samuti Milttoni büroo töötaja - M.K)