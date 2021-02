Kaupmeeste liidu avaldus: pingutame koroonaviiruse leviku tõkestamise nimel

Lähtuvalt koroonaviiruse tõsisest olukorrast on Kaupmeeste Liidu liikmed kokku leppinud rakendada alljärgnevaid käitumisnorme alates esmaspäevast (kus võimalik, laupäevast) kuni märtsi lõpuni:

* Lisame kaubanduskeskuste ja kaupluste sisekorraeeskirjadesse nõuded, et töötajad ja külastajad peavad kandma maski.

* Teeme kõik endast oleneva, et töötajad ja külastajad kannaksid maski.

* Palkame turvatöötajad kaubanduskeskuste ustele maskikandmise kohustust kontrollima ja külastajate tähelepanu sellele nõudele juhtima.

* Sulgeme kaubanduse üldkasutatavatel pindadel istumis- ja mängualad.

* Lülitame välja avaliku wifi.

* Teeme endast oleneva, et kaubanduskeskustes ja kauplustes ei toimuks ajaveetmist.

* Ei luba üldkasutatavatel pindadel aktiivmüüki ja kauplustes degusteerimisi.

* Peatame inimesi poodlema kutsuvad suuremahulised allahindluskampaaniad füüsilistes poodides. (Ei puuduta tavapäraseid toodete hinnaalandusi)

Kinnitame sealjuures, et suured kaubanduskeskused on ühed paremini ventileeritud ruumid Eestis. Iga külastaja kohta on põrandapinda 25-50 m2 ka tipptunni ajal. Viimase aasta jooksul ei ole kaubandusettevõtetes tekkinud tõsiseid koroonakoldeid ning poodide töötajad on töökohal nakatunud vähe. See on tõend ruumide heast ventileeritusest ja tihendatud pindade puhastuse toimivusest.

Siiski tunnetame me kaubandussektori rolli ja vastutust aidata kaasa sellele, et meie kliendid ja töötajad täidaksid riiklikke nõudeid, kannaksid maski ja hoiaksid distantsi.

Kutsume üles ka kõiki Kaupmeeste liitu mittekuuluvaid kaubanduskeskusi ja kaupmehi tulema kaasa loetletud piirangutega ja panustama ohutu ostude sooritamise keskkonna hoidmisse, sest see võimaldaks vältida kaubanduspindade sulgemist.