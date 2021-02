Viljapuude ja marjapõõsaste kevadine hoolduslõikus

Töövahendid viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks peavad olema puhtad, desinfitseeritud, õlitatud ja teravad. Noad-käärid ja saed hoolikalt teritatud, samuti käsisaagidel saetee korralikult räsatud, et saag ei kiiluks saeteesse kinni. Mõnus on viljapuid lõigata elektriliste oksakääridega. Akukettsaagi kasutades peab samuti olema kett korralikult teritatud ja karvaste servadega kettsae lõikejälgede servad tuleb pärast terava aednikunoaga siledaks lõigata – selliselt on lõikehaavade kinnikasvamine palju hõlpsam. Tihtipeale on vaja kõrgemate puude lõikamiseks kasutada redeleid ja platvorme, ka need peavad olema kontrollitud ning turvalised. Töövahenditena kasutage tuntud ja kvaliteetseid aiatööriistade tootjaid, nagu STIHL.

Viljapuude hoolduslõikuse võimalusi on mitmeid ja samamoodi on välja kujunenud üht või teist lõikust pooldavad koolkonnad. Tootmisaedades lõigatakse viljapuid koduaia puudest erinevalt – tootmisaias on viljapuude eluiga lühem ja lõikus intensiivsem. Aiapidajate seas on viimastel aastatel populaarsust võitnud õuna- ja pirnipuude rippoksaline võrakuju. Taolise võra saab kujundada järk-järgult 3…4 aasta jooksul ja hilisemad lõikused on üsna vähe vaevanõudvad. Pärast kevadel tehtud tugevat võralõikust moodustub puudele palju püstiseid vesivõsusid, millised pole eriti soovitatavad. Need võib eemaldada suvel või üldse lõigata viljapuid suvel, siis vesivõsusid peaaegu ei tekigi. Kirsi-, maguskirsi- ja ploomipuid lõigatakse üldjuhul tagasihoidlikumalt kui õuna- ja pirnipuid, kuid üldpõhimõtted jäävad samaks – eesmärgiks on piisavalt hästi arenenud, tasakaalustatud ja mitte liiga kõrge võra. Rohkem vaeva tuleb näha maguskirssidega, millised on tugevakasvulised ja kipuvad regulaarse lõikuseta kasvama liiga võimsaks.