Kaubanduskeskuste juht: keskuste varem sulgemine poleks hea. Pingid viime minema

"Kahtlemata on iga piirang keskusele ja keskuse üürnikele majanduslikus mõttes raske, kuid igal juhul on see parem kui äride täielik sulgemine. Koroonastatistika siiski näitab täna, et kõige rohkem nakkutakse kodudes ja töökollektiivides ning kaugeltki mitte pole kaubanduskeskus selles nimistus esirinnas," lausus ta.

"Puhkepinkide äraviimine on kindlasti halb uudis meie eakamatele klientidele, kuid samas hädavajalik samm, et proovida külastuse kestvusi lühemaks teha. Sama eesmärki - küll nooremale sihtgrupile - täidab WIFI lukustamine," märkis ta. "Turvateenistujate arvu suurendamine võimaldab meil rohkematele inimestele meelde tuletada maski kandmise kohustust siseruumides. Samas on selge, et see on antud piirangute puhul ka kõige keerulisem ja kallim meede, kuna kiiresti uute turvatöötajate leidmine on raske. Proovime seda koostöös meie turvapartneriga parimal moel lahendada, aga olukorra muudab keerulisemaks see, et ka turva alal on mitmed töötajad eneseisolatsioonis ja seega töölt eemal."