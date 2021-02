Kaubanduskeskuste juht: keskuste varem sulgemine poleks hea. Pingid viime minema

"Kahtlemata on iga piirang keskusele ja keskuse üürnikele majanduslikus mõttes raske, kuid igal juhul on see parem kui äride täielik sulgemine. Koroonastatistika siiski näitab täna, et kõige rohkem nakkutakse kodudes ja töökollektiivides ning kaugeltki mitte pole kaubanduskeskus selles nimistus esirinnas," lausus ta.

Kaubanduskeskustest viiakse ära pingid

"Puhkepinkide äraviimine on kindlasti halb uudis meie eakamatele klientidele, kuid samas hädavajalik samm, et proovida külastuse kestvusi lühemaks teha. Sama eesmärki - küll nooremale sihtgrupile - täidab WIFI lukustamine," märkis ta. "Turvateenistujate arvu suurendamine võimaldab meil rohkematele inimestele meelde tuletada maski kandmise kohustust siseruumides. Samas on selge, et see on antud piirangute puhul ka kõige keerulisem ja kallim meede, kuna kiiresti uute turvatöötajate leidmine on raske. Proovime seda koostöös meie turvapartneriga parimal moel lahendada, aga olukorra muudab keerulisemaks see, et ka turva alal on mitmed töötajad eneseisolatsioonis ja seega töölt eemal."

Kaubanduskeskuste täielik sulgemine olnuks paljude ettevõtjate ebaausasse olukorda panemine, sest näiteks juuksurisalong, pank või mööblikauplus, mis asub kaubanduskeskuses, ei erine sisulises mõttes kuidagi nendest, mis asuvad eraldi hoonetes või mõnes teises ärihoones ärihoonetes, võrdles Maaroos.

"Mõlemal juhul on riskitegur nakatuda täpselt sama suur. Täna võime ka väita, et kaubanduskeskustes ei ole esinenud viiruserpuhanguid, meie ruumid on eeskujulikult ventileeritud ja kui kõik kliendid täidavad reegleid, on keskustes turvaline viibida," rääkis ta. "Saame kinnitada, et juba täna ei toimu kaubanduskeskuses suuri rahvakogunemisi ja avalikke üritusi. Kristiine ja Rocca al Mare keskuses on puhkealad suletud juba kuid, lisaks on paigaldatud kõikide sissepääsude juurde desinfitseerimisjaamad, suurendatud puhastuskordi enamkasutatavatel pindadel ja toonitatud maski kandmise vajalikkust kõikvõimalikel viisidel. Märtsi kuus ei korralda me keskustes kindlasti ka allahindluskampaaniaid ja soovitame neid tungivalt vältida ka oma üürnikel."