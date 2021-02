Kinoketi juht hämmingus: sisulist analüüsi ei ole tehtud. Vaba aja veetmine tuli kinni panna

Ta tunnistab, et raha jääb ettevõttel üha vähemaks. Samas ei teeninud suurt raha ka 30-protsendilise külastatavuse juures. Teda paneb lisaks muretsema see, et kui kinod on kinni, siis kasvab inimestes aina enam hirm kinode ees. Nad võõrduvad ja neid ei pruugi olla lihtne tagasi meelitada. „Kinni-lahti-kinni lahti - see ei tekita usaldust inimestes. Kui saaksime olla lahti, siis saaksime klientidega suhelda. Aga kindlasti on ka rahaline pool. Ja mitte ainult palgameede vaid ka muu toetus. Muud kulud on ju ka. Rent on meil suur kuluartikkel," tõi ta välja. Forum Cinemas omab vaid Tartu kinopinda, aga näiteks Coca-Cola Plazat nad rendivad.

Küsimuse peale, miks ei suutnud nemad valitsuselt välja rääkida erisust, lubades näiteks olla tublimad, kaubanduskeskused ju suutsid, vastas Kongo, et eks see otsus tehti valitsuse poolt ilma detailidesse süvenemata. Otsustati, et vaba aja veetmine tuleb sulgeda. „Nii on lihtne otsuseid teha," ütles Kongo pettunult. „Ja mida me saakski lisaks teha? Müüme juba pileteid nii, et inimesed kõrvuti ei istuks. Järjekordi meil ei ole. Inimesed kinodes üldiselt ei suhtle omavahel. Meil on olemas desovahendid. Milline on see risk, et saad kinosaalis istudes nakkuse? Minu arvates on see üks turvalisemaid meelelahutuse vorme," lisas ta.