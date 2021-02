24 aastat tegutsenud Mehhiko restorani omanik: otsus restorane kella 18.00-ni lahti hoida tundub olevat kavala lükke moodi

Restoran Cantina Carramba omanik Reet Reimets räägib, et suurem osa nende klientidest on kodukontorites, seega lõuna ajal on tööd minimaalselt. Restorani õige töö algabki kella 18.00 või 19.00st. Jaanuarikuus oli restoran kaks nädalat kinni, siis oli kaks nädalat kella 19.00i lahti ja sellest tingituna käive läks 50% alla.

"Oma töötajatega arutasime tänast otsust ja jõudsime järeldusele, et valitsus oleks võinud teha nii, et restoranid võivad olla avatud päeva jooksul 6 tundi. Siis võidaksid kõik: lõunasöögikohad saaksid olla avatud 6 tundi hommikupoole ja a la carte restoranid õhtupoole. Meie jaoks on praegune olukord väga ebasoodne. Me ei ole ju lõunasöögikoht ja meie ümber ei ole palju firmasid ja inimesi," rõhutab Reimets.