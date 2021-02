24 aastat tegutsenud Mehhiko restorani omanik: otsus restorane kella 18.00-ni lahti hoida tundub olevat kavala lükke moodi

Restoran Cantina Carramba omanik Reet Reimets räägib, et suurem osa nende klientidest on kodukontorites, seega lõuna ajal on tööd minimaalselt. Restorani õige töö algabki kella 18.00 või 19.00st. Jaanuarikuus oli restoran kaks nädalat kinni, siis oli kaks nädalat kella 19.00i lahti ja sellest tingituna käive läks 50% alla.

"Oma töötajatega arutasime tänast otsust ja jõudsime järeldusele, et valitsus oleks võinud teha nii, et restoranid võivad olla avatud päeva jooksul 6 tundi. Siis võidaksid kõik: lõunasöögikohad saaksid olla avatud 6 tundi hommikupoole ja a la carte restoranid õhtupoole. Meie jaoks on praegune olukord väga ebasoodne. Me ei ole ju lõunasöögikoht ja meie ümber ei ole palju firmasid ja inimesi," rõhutab Reimets.

Kui restorani omanik meenutab 2008. aasta kriisi ja võrdleb seda praeguse ajaga, siis järeldus on kiire: praegune on kindlasti raskem, just seetõttu, et eelmise kriisi ajal keegi ei pannud tööaegadele ega klientide arvule piiranguid peale. "Praegu üks piirang ajab teist taga. Sellest ma saan aru, et 50% täituvus, mida annab meie majas ka teha, aga selline varajane kellaaja piirang muudab meie töö tühjaks," lisab Reimets kurvalt.

„Meie restoran on püsinud 24 aastat ja mul on isegi alles mõned inimesed, kes on esimesest päevast restoranis tööl. Meil on väike kollektiiv ja ma lihtsalt üritan hoida kõiki alles. Otsus restorane kella 18.00-ni lahti hoida tundub olevat kavala lükke moodi: ideeliselt on antud võimalus töötada ja siis ilmselt ei ole vaja meile midagi kompenseerida," arutleb Cantina Carramba kauaaegne omanik.

Reimetsa sõnul on restoranil olemas oma püsiklientuur, kes natukenegi välja aitab, kaasa arvatud kaasa ostmisel. "Aga saate ise ka aru: milleks siis meile kelnerid, milleks söögisaal, kui me ainult kaasa müüme? Selleks on teised kohad, kellel on teine äriidee. Meie tahame näha oma klienti ja teda koha peal teenindada - see on restorani elamus. Mis küll praegu tundub küllaltki mõttetu," võtab Kadriorus asuva restorani omanik hetkeolukorra kokku.