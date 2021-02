Libedate teeolude tõttu kasvas märkimisväärselt liikluskindlustuse kahjude arv

„Võrreldes möödunud nädala sama perioodiga oleme praeguseks registreerinud liikluskindlustuse õnnetusjuhtumite kasvu enam kui 50%. Kuna osa kahjusid on alles klientide poolt registreerimisel, võib see näitaja veelgi kasvada,“ selgitas Kruus.

„Selge on see, et liiklusõnnetus võib inimesi kohutada, ja ennekõike on tähtis jääda rahulikuks. Kui õnnetuses saab kannatada mõni inimene, tuleb viivitamatult helistada häirekeskusesse numbril 112,“ tuletas Kruus meelde. „Kui aga tegu on lihtsama liiklusõnnetusega, kus kannatanuid ei ole, tasub esmalt teha sündmuspaigast pilte, et hiljem oleks lihtsam õnnetuse asjaolusid uurida.“