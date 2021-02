Üürileandja käitub sinuga ebaõiglaselt? Tartu Ülikooli tudengid lõid üürivaidlusi lahendava õigusroboti

HUGO.legal peajurist Erki Pisukese sõnul on tasuta inimesi õigusabiga abistavad robotid täna HUGO meeskonna prioriteet ning lähitulevikus sünnib veel vajalikke õigusroboteid. “Alustasime õigusrobotite ehitamisega paar aastat tagasi ning senine kasutajate tagasiside on olnud väga hea – näiteks inkassoabi õigusrobot on aidanud vaidlustada tuhandeid nõudeid ning sellega kokku hoidnud sadu tuhandeid eurosid. Aktiivselt kasutatakse ka elatisabi õigusrobotit, kes aitab teiselt vanemalt elatist nõuda. Kõik seitse tänaseks loodud õigusrobotit on aktiivselt kasutuses ning juba lähipäevil hakkavad meie loodud robotit kasutama ka lätlased ja leedukad. Oleme siiralt tänulikud noortele hakkajatele Tartu Ülikooli tudengitele ning plaanime ka tulevikus tudengite värskeid ideid realiseerida HUGO meeskonna teadmiste ja tehnoloogia abiga,” lisas Pisuke.

Roboti ehitamise meeskonda juhtinud Sandra Võsaste sõnul valisid nad üürivaidluste lahendamise väga praktilisel ning kogemustele tugineval kaalutlusel."Eks loomulikult innustas meid selles projektis osalema ka väike maailma parandamise ning inimeste abistamise aspekt, kuna neid, kes ei suuda endale tavapärast õigusabi lubada, on kahjuks palju. Tulevaste juristidena on see ka meie vastutus, et õiglane seadusalane abi võimalikult suurele hulgale inimestele tagatud oleks ning just õigusrobotid on väga hea viis lihtsamate õiguslike murede lahendamiseks. Kui robot kasvõi mõnel üürnikul enda eest seista aitab, siis on meie töötunnid asja ette läinud," lisas Võsaste.