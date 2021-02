Hugo Osula taandub Lux Expressi juhatusest

„Olgugi, et koroonakriis ei ole maailmas veel läbi ja meie tegevust piirab see endiselt väga jõuliselt, näen täna võimaliku olevat juhatuse esimehe rollist taanduda ja võtta taaskord koht sisse Lux Expressi nõukogu laua taga," ütles Hugo Osula. Juhatuse esimehe teatepulk läheb 1. märtsil 2021 üle Ingmar Roosile, kes tõestanud end võimeka juhina kontserni sõsarettevõtetes.

„Ingmar oli juba Mootor Grupiga liitudes hinnatud liikuvusvaldkonna asjatundja. Tänaseks lisandunud juhtimiskogemus annab talle suurepärased eeldused, et Lux Expressi juhatuse esimehena ettevõte kriisist välja vedada ja veelgi edukamalt uute eesmärkideni viia," on Hugo Osula veendunud.

"On suur väljakutse ja tunnustus asuda Eesti transpordisektori lipulaeva juhtima sel keerulisel hetkel," kommenteeris Ingmar Roos. "Käimasolev aasta kujuneb meile kindlasti katsumuseks, aga annan endast parima, et taastuks inimeste usaldus üheskoos reisimise vastu. Oleme teinud kõik võimaliku, et Lux Express oleks mugav ja turvaline," kinnitas ta.