Tallinna Sadama kasum kukkus käibest rohkem

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on kõik püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. „Sellest tulenev stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt Vanasadamas, kus oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild," lisas Kalm.