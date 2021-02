Eesti Töötukassa pikendab töötasu toetuste avalduste vastuvõtmist, toetuse saanud ettevõtetel on võimalik toetus vähese tähtsusega riigiabist vormistada riigiabiks

Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli Valitsuse otsusel erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.